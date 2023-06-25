Bodrum'da fuhuş operasyonu: 19 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler 1 Mayıs itibariyle yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

22 Haziran'da harekete geçen ekipler, Bodrum merkezli olarak otel ve konaklama mekanlarının aralarında bulunduğu 11 adrese, 17 ekip ve 54 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu 19 kadın kurtarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melih Ç., Tarık A., Mustafa Ü. tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 19 kadın ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.