Bodrum'da göçmen faciası: 14 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı yapıldı.



Bölgeye dört Sahil Güvenlik botu, dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi. 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ise kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.