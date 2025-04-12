Bodrum'da göçmen kaçakçılığı: 5 organizatör tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum’da düzenlenen yasa dışı göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda 5şüpheli tutuklandı.

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı: 5 organizatör tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yasa dışı göç akışının engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında ’da yapılan operasyonda 5 organizatör tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


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