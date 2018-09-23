Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknedeki kaçak göçmenlerden biri boğuldu, 16'sı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Akyarlar Koyu'ndan, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne açıkta alabora olduktan sonra battı.



Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 16 kaçak göçmeni kurtardı, bir kadının cesedine ulaştı.



Karaya çıkartılan kaçak göçmenlerden 12'si Bodrum'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yabancı uyruklulardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akyarlar açıklarında bir grup kaçak göçmen bulunan teknenin battığı bilgisinin alınmasına müteakip botların yanı sıra sahil güvenlik dalış ekibinin de görevlendirildiği belirtildi.



Bodrum Arama Kurtarma Derneğinin ambulans botu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botu ile bölgede bulunan ticari teknenin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığına işaret edilen açıklamada, 16 kaçak göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.



Açıklamada, kurtarılan kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, batan teknede 17 kişinin olduğu anlaşıldığından arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.



Bu arada, kaçak göçmenlerin kurtarılma anı görüntülendi. Görüntülerde denizden sahil güvenlik botuna alınan bazı göçmenlerin baygın vaziyette olduğu dikkati çekti. Kayıtlarda limana getirilen çocukların sağlık personeli tarafından sedyeye alınarak müdahale edildiği görülüyor.