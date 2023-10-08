Bodrum'da "hayalet ağ" temizliği

Temizliği her yıl yaptığını ifade eden Baş, "Denizler bizim ekmek soframız. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir." dedi.



Baş, ağları yaklaşık 40 metre derinlikten çıkardıklarını belirterek, kendilerine bu çalışmada desten veren iş insanı Mustafa Güneri'ye teşekkür etti.



Güneri de Bodrumlu bir kaptanın çocuğu olduğunu dile getirerek, "Babam yıllarca süngercilik yaptı, mavi yolculuğu ilk başlatanlardan biri. Bu, bizim denizlere vefa borcumuz. Herkesi bu tür etkinliklere destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

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