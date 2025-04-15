Bodrum'da hazine arazisindeki kaçak villa ve depolar yıkıldı

Mumcular Gölbaşı Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan 3 katlı villa ve 2 bağımsız depo için yasal işlemlerin ardından mahkeme yıkım kararı verdi. Bölgeye , Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kaçak villa sahibi, ekiplere, binayı kendisinin tahliye edeceğini ve yıkacağını söyledi ancak ekipler, kararın kendisine aylar önce bildirildiğini, tahliye ve yıkımın gerçekleştirileceğini ifade etti.



Kaçak villadaki yatağa bağımlı hasta, sağlık ekibince evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra evdeki eşyalar görevlilerce çıkarılarak, iş makinesiyle yıkım gerçekleştirildi.



Uzun süren tahliye ve yıkım işlemleri sırasında çevrede çok sayıda jandarma ekibi güvenlik tedbiri aldı.