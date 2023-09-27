Bodrum’da içme suyu isale hattı patladı, restoran sular altında kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.



Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi’nde isale hattındaki patlamayla asfalt yarıldı, yolda göçük oluştu, caddedeki bir restoranı su bastı.



İşletme çalışanları suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.

Ana isale hattındaki su kesildi, patlağın tamiri için bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.



Restorandaki su baskını ve çalışanların temizlik çalışması cep telefonuyla kaydedildi.