Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu kara yolunda göçük meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Torba Mahallesi Emin Anter Bulvarı'ndaki içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlamanın şiddetiyle kara yolunda yaklaşık 4 metre derinliğinde ve 7 metre genişliğinde çukur meydana geldi. Kara yolu trafiğe kapanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.



Patlama nedeniyle büyük bir gürültü duyulurken, yakında bulunan 3 otel ise istinat duvarının çökmesi üzerine su altında kaldı. Bölgedeki çok sayıda iş yerini de su bastı.



Bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri, patlamanın olduğu alanda güvenlik tedbiri aldı. Kara yolunda belediye işçileri ve iş makinelerince temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.



Patlamanın hemen ardından yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.



Su baskını yaşanan otelin personeli Ayhan Balıkçı, patlamanın büyük bir gürültüyle meydana geldiğini, su taşkını nedeniyle duvarların da devrildiğini ifade etti.



Otel yetkilileri ise havuzun çamurlu suyla dolduğunu, mutfak ve teknik servis odası başta olmak üzere birçok yerin su altında kaldığını belirtti.



Motosikleti suda sürüklenen Doğuş Dönmez de "Motosikletim sürüklenmiş. Gürültüden korktuk, otelin terasına çıktık. Su biraz azaldıktan sonra gelip bakabildik." diye konuştu.