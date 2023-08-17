Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama: Yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle kara yolu çöktü.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama: Yol çöktü

Torba-Türkbükü kara yolu Demir istikametinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.

Yaşanan patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta göçük meydana geldi, yol güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama: Yol çöktü - 1

İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.

Çalışmanın gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

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