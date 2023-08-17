Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama: Yol çöktü

İş makinelerince kazılan alanda patlayan hattın tamiratı için çalışma yapılıyor.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Torba-Türkbükü istikametinde herhangi bir olumsuzluğa karşı trafiği kapattı.

Çalışmanın gece boyunca devam edeceği öğrenildi.