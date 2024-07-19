Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu.

Bodrum'da içme suyu isale hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü

'nın ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı patladı.

Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi. 

Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.

İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

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