Bodrum'da iğrenç olay: Tekne kaptanı, kızının arkadaşına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaşayan kaptan Ömer Deniz K., kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran'da kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

Ömer Deniz K., gecenin sonunda kızı ve onun arkadaşıyla Umurca'daki evine döndü. İddiaya göre, Ömer Deniz K., kızının uyumasının ardından sabaha karşı B.Y.B.'nin kaldığı odaya gidip, cinsel istismarda bulundu. B.Y.B., durumu annesi S.B.'ye anlattı. Anne S.B., polise şikayetçi oldu.



"İFTİRAYA UĞRADIM"



Şikayet üzerine polis, Ömer Deniz K.'yi gözaltına aldı. Ömer Deniz K., ifadesinde hakkındaki suçlamayı reddederek, "Ayrı odalarda yattık. İftiraya uğradım" dedi. Polisteki, işlemlerinin ardından 30 Haziran'da adliyeye sevk edilen Ömer Deniz K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.