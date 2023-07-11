Bodrum'da inşaat yasağına uymayan 624 firmaya 808 bin lira ceza

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, "Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına" yönelik yasaklar kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs'ta gönderdiği yazıyla Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan "Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri" için gerekli tedbirlerin alınmasını' istedi.

