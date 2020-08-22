Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle covid-19 denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iş yerlerinde, polis ekiplerince yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirlerine yönelik gece denetimi yapıldı.



İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 150 polisin katılımıyla gece geç saatlerde başlayan denetimler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



Ekipler, 50'ye yakın iş yerinde inceleme yaparak, covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazdı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan tatilciler uyarıldı.



Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

