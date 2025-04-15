Bodrum'da kaçak iskeleye 3 milyon lira ceza

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum'da bir site tarafından deniz kenarına kaçak olarak yapılan iskele ekiplerce yıkıldı.

Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitez Mahallesi'nde bir site tarafından deniz kenarına kaçak iskele yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Kaçak iskele, Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Siteye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.