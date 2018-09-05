Muğla'nın Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki bir kafede yangın çıkması üzerine işletme yetkilileri ve vatandaşlar itfaiyeyi aradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, işletmenin mutfak kısmını saran alevlere müdahale etti.



Mutfaktaki bir tüpün de patlamasına yol açan yangın, ekiplerin çabasıyla güçlükle söndürüldü.



Yangında, kafenin mutfak kısmında büyük çapta hasar meydana gelirken olay yerinin bitişiğindeki Merkez Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde park halinde duran bir motosiklette ve başka bir işletmenin depo kısmında hasar oluştu.



Öte yandan yangın anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca da görüntülendi. Polis, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.

