Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü Kubilay Sak hayatını kaybetti.

Bodrum’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi, Geriş Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak’ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmayla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sak’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Sak’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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