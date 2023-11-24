Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki D.D., annesi Figen B.''yi boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta D.D. (16) ile annesi Figen B. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada D.D, annesini boğazından bıçakladı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadın yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen polis ekipleri, D.D'yi gözaltına aldı. Olay sırasında kadının 12 yaşındaki çocuğunun da evin içerisinde olduğu öğrenildi.

Bodrum'da kan donduran cinayet: Annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü - 1

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Figen B.'nin cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

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