Bodrum'da kanlı gece! Hesabı beğenmeyince silahla ateş açtılar

Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, mekanın işletmecileri ile müşterileri arasında hesap yüzünden kavga çıktı.

3 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Gece kulübünden ayrılan müşteriler, bir süre sonra mekanın önüne gelip ateş açtılar. Olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşleyen müşteriler ise olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bel bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan Onur Dirican (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dirican'ın gece kulübünün animasyon işlerini yaptığı öğrenildi. F.T. ve O.K. isimli yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplerince olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.