Bodrum'da kanlı gece! Hesabı beğenmeyince silahla ateş açtılar

Bodrum'da bir gece kulübünde mekanın işletmecileri ve müşteriler arasında hesap nedeniyle kavga çıktı. İşletmeden ayrılan müşteriler, bir süre sonra geri dönerek mekanın önünde ateş açtı. 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Bodrum'da kanlı gece! Hesabı beğenmeyince silahla ateş açtılar

Olay, Muğla'nın ilçesinde sabaha karşı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, mekanın işletmecileri ile müşterileri arasında hesap yüzünden kavga çıktı.

3 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Gece kulübünden ayrılan müşteriler, bir süre sonra mekanın önüne gelip ateş açtılar. Olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşleyen müşteriler ise olay yerinden kaçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bel bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan Onur Dirican (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dirican'ın gece kulübünün animasyon işlerini yaptığı öğrenildi. F.T. ve O.K. isimli yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplerince olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 3 emniyet görevlisine soruşturma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 3 emniyet görevlisine soruşturma

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Hatay Hava Durumu | Hatay İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

Mersin Hava Durumu | Mersin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Mayıs 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...