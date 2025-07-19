Bodrum'da korkunç son: 300 kiloluk mermerin altında kaldı

Bodrum'da üzerine 300 kiloluk mermer plaka düşen 19 yaşındaki Furkan Avcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da korkunç son: 300 kiloluk mermerin altında kaldı

Bodrum'da korkunç bir yaşandı.

Olay, 9 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'ndeki bir mermer işletmesinde meydana geldi.

Babasına ait işletmede çalışan Furkan Avcu'nun üzerine 300 kilogram ağırlığındaki mermer plaka düştü.

İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Avcu, dün yaşamını yitirdi.

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