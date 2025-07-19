Bodrum'da korkunç son: 300 kiloluk mermerin altında kaldı
Bodrum'da üzerine 300 kiloluk mermer plaka düşen 19 yaşındaki Furkan Avcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bodrum'da korkunç bir ölüm yaşandı.
Olay, 9 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Gündoğan Mahallesi'ndeki bir mermer işletmesinde meydana geldi.
Babasına ait işletmede çalışan Furkan Avcu'nun üzerine 300 kilogram ağırlığındaki mermer plaka düştü.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcu, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Avcu, dün yaşamını yitirdi.
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