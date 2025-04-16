Bodrum'da lüks yatla uyuşturucu ticareti! Mahkemeden 30 yıl hapis kararı

Ancak ABD bayraklı motor yatın kaptanı, yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen yoluna devam etti.

SAHİL GÜVENLİK VE EMNİYET PEŞİNE DÜŞTÜ

Dört sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi, bir sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter tarafından motoryat takibe alındı.

Yat, uzun süren takibin ardından önleme manevralarıyla zor kullanılıp durduruldu.

Motoryattaki dört kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından kıyıda ve denizde arama çalışmaları aralıksız sürerken, "Ocean Blue" isimli ticari gemideki 14 şüpheli de gözaltına alındı.