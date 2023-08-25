Bodrum'da maki yangını: 3 saatte söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bodrum'da maki yangını: 3 saatte söndürüldü

Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. bölgesine hava unsurları da gönderildi. Karadan 10 itfaiye aracı, 5 orman arazözü, havadan 2 helikopterle yangına müdahale edildi.

Söndürme Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi.

Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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