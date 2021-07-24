Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

DHA 24.07.2021 - 08:50

Bodrum'da makilik alanda yangın

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Bodrum'un Dereköy mahallesindeki otluk ve makilik alanda, dün saat 20.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını 112 Acil Çağrı bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahaleleriyle yangın çevredeki evlere sıçramadan saat 00.30'da kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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