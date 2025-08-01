Bodrum'da makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına, 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazözle de müdahale edildi.



Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.



Yangında, 3 hektar makilik ve zeytinlik alan zarar gördü.