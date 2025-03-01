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Bodrum'da minibüs alev alev yandı

Muğla'da park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Bodrum'da minibüs alev alev yandı

ilçesinde Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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