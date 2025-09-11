Bodrum'da motoryat, servis botuyla birlikte karaya vurdu

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak açıklarında seyreden 22 metre boyundaki 'Queen' isimli motoryat, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu St Kitts&Nevis Adaları bayraklı motoryat ile arkasında bağlı servis botu, kayalıklara çarparak durabildi.

İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Teknedeki 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Motoryat için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinesinde kurtarma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.