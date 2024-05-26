Bodrum’da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında Burak Kardaş yaşamını yitirdi.

Bodrum’da motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, sabaha karşı Doktor Mümtaz Ataman Caddesi’nde meydana geldi. İlçede bir eğlence mekanında çalışan Burak Kardaş, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Kardaş’ın kullandığı motosiklet, karşı istikametten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Burak Kardaş olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerini terk etti. Sürücü, bir süre sonra tekrar olay yerine gelip polise teslim oldu. Sürücü, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Burak Kardaş’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...