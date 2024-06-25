Bodrum’da öldüren dayak: 3 şüpheli hakkında istenen cezalar belli oldu

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Bodrum’da VIP minibüs şoförlüğü yapan Burak Aktaş’ın ölümüne ilişkin görülen dava sürüyor.



Her ikisi de VIP minibüs şoförü olan Metin Ataman ve Burak Aktaş arasında, 15 Temmuz 2023 tarihinde, kaldıkları Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak’taki lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.



Büyüyüp sokağa taşan kavgada Ataman, Aktaş’a yumruk attı.



Aktaş aldığı darbeyle yere düştü.



Olay yerine gelen Ataman’ın arkadaşları Salih Durkut ve Ferdi Karatosun da yerdeki Aktaş’ı tekmeledi.



Ataman ve beraberindeki iki arkadaşı, Aktaş’a tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti.

27 GÜN SONRA ÖLDÜ



Bu sırada olay yerine gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan Besim Ü’nün ifadesine göre; Metin Ataman kaldırımda oturan Burak Aktaş’a vurdu. Aktaş, aldığı darbeyle olduğu yerde kaldırıma devrilirken, şüpheliler kaçtı.



Çağırılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş, buradaki ilk müdahale sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Aktaş, 27 gün sonra 11 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.



Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan şüpheliler Metin Ataman, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun ise çıkarıldıkları Bodrum 2’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



İDDİANAME TAMAMLANDI



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle 3 sanık hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



İddianamede Ataman’ın, Aktaş ile dışarıda kavga ettiğini, çevreden gelen kişilerin kavgayı ayırdıklarını söylediğine yer verildi.



Ataman’ın kavganın ardından olay yerinde ayrıldığında Burak Aktaş’ın kaldırımda oturduğunu söylediği de iddianamede yer aldı.



Diğer 2 tutuklu sanığın ise olayı ayırmaya çalıştıklarını ve Aktaş’a vurmadıklarını söyledikleri ifade edildi.



İddianamede Aktaş’ın otopsi raporuna da yer verildi.



Raporda Aktaş’ın ölümünün maruz kaldığı darp olayının efor ve stresinin tetiklendiği, travmatik olmayan beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu ve olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.