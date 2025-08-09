Bodrum'da ölü yunus karaya vurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi. Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

ölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi.

Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.