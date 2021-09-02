Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde orman yangınları çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangınlara 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Milas'ta ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kıyıkışlacık Mahallesi Gürçamlar mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.



Ekipler yanan alanda soğutma çalışması başlattı.



Bodrum'da da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.