Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.07.2022 - 18:42

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

 Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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