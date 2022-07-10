Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.07.2022 - 18:42
Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.
📍Muğla / #Bodrum— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.
Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.