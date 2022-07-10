Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.



Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.



Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.

📍Muğla / #Bodrum

Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.

7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.

Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.