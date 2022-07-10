Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.07.2022 - 16:49
Bodrum Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
📍Muğla / #Bodrum— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Saat 15:19’da başlayan orman yangınına 11 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik.
7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edilmiştir.
Yangınla mücadelemiz devam ediyor. pic.twitter.com/XuefC7A1Hz