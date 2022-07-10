Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, söndürme çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 10.07.2022 - 16:49

Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

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