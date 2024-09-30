Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Akyarlar Mahallesi Mandıra mevkisindeki otluk alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.



Jandarma ekibi, bölgede inceleme yaptı.