Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

Bodrum’da otluk ve zeytinlik alanda yangın

Muğla’nın ilçesi Mumcular Mahallesi’nde dere yatağında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

, kısa sürede büyüyerek otluk ve zeytinlik alana sıçradı.

İKAMETLERİ TEHDİT ETTİ

Rüzgarla büyümeye başlayan yangının ikametleri de tehdit etti.

Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ayrıca havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.

DEPOYA SIÇRADI

Alevler, bölgedeki bir depoya sıçradı. Depodaki kalaslar yanarak hasar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangında 10 dönüm alan zarar gördüğü öğrenildi.

