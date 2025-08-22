Bodrum’da otluk ve zeytinlik alanda yangın
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi’nde dere yatağında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangın, kısa sürede büyüyerek otluk ve zeytinlik alana sıçradı.
İKAMETLERİ TEHDİT ETTİ
Rüzgarla büyümeye başlayan yangının ikametleri de tehdit etti.
Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ayrıca havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.
DEPOYA SIÇRADI
Alevler, bölgedeki bir depoya sıçradı. Depodaki kalaslar yanarak hasar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Yangında 10 dönüm alan zarar gördüğü öğrenildi.
