Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde U.C'nin kullandığı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Alper Ç'ye, ardından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarparak durdu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, Alper Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan otomobil sürücüsü U.C. ile araçtaki E.V. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yolun sağında yürüyen Alper Ç'ye çarpması arından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarpması yer alıyor.