Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Turgay K'nin kullandığı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öne Çıkan Video

Eski hakem Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...