Bodrum'da özel harekat destekli narkotik operasyonu: 7 gözaltı

​Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ekipler belirlenen 6 noktaya başta narkotik köpekleri olmak üzere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonlarda ekipler, tespit edilen adreslerde geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 7 kilogram uyuşturucu madde skunk, 655 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 171 bin Türk lirası, 1500 dolar ve 600 Euro ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.