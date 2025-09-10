Bodrum'da planlı su kesintileri uygulanacak

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı'ndan su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, 'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi.

Bu kapsamda, MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir." denildi.

