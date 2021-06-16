Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu.



Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı.



Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralı polisler Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.



Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli kısa süren kovalamaca sonrası silahlarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Polis ekiplerince durdurulan otomobildeki 2 kişi, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ü şehit edenlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin, işlemlerin ardından Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Muğla Valiligi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Bugün saat 17.30 sularında ilimiz Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde il dışından gelmiş olan ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği ekiplerince takip edilen şüphelilerin araçlarının durdurulduğu sırada ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliği'nde görevli polis memuru Ercan Yangöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, olayda yaralanan diğer polis memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı polisimize de acil şifalar diliyoruz." denildi.