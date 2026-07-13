Bodrum'da, restoranda kanlı infaz
13.07.2026 03:56
Son Güncelleme: 13.07.2026 03:57
Bodrum'da restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Muğla'nın bodrum ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde Bitez sahili mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen 28 yaşındaki Muhammer Bilik, tuvalete gittiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin arkadan silahlı saldırısına uğradı.
Saldırgan olayın ardından ara sokağa kaçarak motosikletle bölgeden uzaklaştı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bilik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bilik'in cenazesi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.