Bodrum'da sahipsiz köpekler kümese daldı: Binden fazla tavuk telef oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Sulak, "Kredi çekerek aldığım tavukların telef olması beni maddi ve manevi çok yıprattı. Nisan ayında da aynı şey başıma geldi.

O zaman da sahipsiz köpekler kümese girip tavuklarımı telef etmişti. Bu durumu polise bildirdim ama köpeklerin sahibi olmadığı için herhangi bir sonuç alamadım. Şimdi tekrar aynı şey oldu, 650 tavuk telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum. Bu sorun sadece benim başıma gelmiyor; koyunları da aynı şekilde telef ediyorlar. Yazın sahipli olan köpekler, kışın sokağa bırakılıyor. Aç kalıyorlar ve böyle saldırıyorlar. Onlar da haklı, ama ben de haklıyım." dedi.

Önlem olarak elektrikli tel kullandığını belirten Sulak, "Telleri kalın, ince ve kümes teli olmak üzere üç kat çektim. Yeri yarım metre kazıp telleri gömdüm ki kazıp girmesinler. Ama yine de telleri patlatıp içeri girdiler. Tavukları yemiyorlar, sadece öldürüyorlar. Yeseler razıyım; üç-beş tanesini yiyip gitmelerine bir şey demem. Sadece 7-8 tavuk kaldı, onlar da şans eseri kurtulmuş. Şimdi zararımı çalışarak karşılamaya çalışacağım. Yeniden tavuk almak istiyorum ama nasıl önlem alacağımı bilmiyorum.” dedi.