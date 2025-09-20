Bodrum'da sazlık alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Emmili Köprüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.