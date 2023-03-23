Bodrum'da sezonda aylık 7 milyon liraya kiralık villa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kiralık villa ve konut fiyatları yükselişe geçti.

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi nedeniyle bu iki ülke vatandaşlarının tercih ettiği yerlerden biri de Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

Bodrum'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremi endişesinin yanı sıra turizm sezonunun da yaklaşmasıyla kiralık yazlık ev ve villalara talep arttı.

Kent merkezi başta olmak üzere en çok rağbet gören yerlerden olan Yalıkavak, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerinde geçen yıl 6 ile 15 bin lira arasında kiralanan 2+1 dairelerin aylık kirası, senelik kiralamada 10-25 bin liraya yükselirken, geçen yıl mayıs ve eylül aylarını kapsayan sezonda 25 ile 30 bin lira arasında değişen aylık kira ise 50 ile 750 bin liraya çıktı.

Geçen sene 9 ile 18 bin lira arasında değişen 3+1 dairelerin aylık kirası senelik kiralamada aylık 15-30 bin lira oldu. Geçen sezon donanımına göre aylık 90 bin ile 100 bin liraya kiralanan villaların kira bedeli, bu sezon ise 150 bin ile 7 milyon lira arasında değişen fiyatlara yükseldi.



YILLIK KİRALAMAYA KONUT YOK

Ev sahiplerinin artık sezonluk kiralama yaptığını söyleyen Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteri Serkan Zeki Öztuncay, özellikle pandemi dönemiyle başlayan sonrasında Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Bodrum bölgesindeki konutlara ciddi anlamda talep aldıklarını ve üstüne de Kahramanmaraş merkezli depremler ile İstanbul'da beklenen olası bir deprem endişesinin talebi artırdığını söyledi.