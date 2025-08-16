Bodrum'da su isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası MUSKİ ekipleri çalışma başlattı.

Bodrum'da su isale hattı patladı

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yolda büyük bir çukur oluştu. Patlaktan akan , önce yola oradan da bahçelere aktı.

Bazı sürücüler patlağın olduğu bölgeden araçlarıyla geçmeye çalıştı.

Bölgeye gelen MUSKİ görevlisi, sürücüleri patlağın olduğu bölgeden geçmemeleri konusunda uyardı. Şerit çekilen yol trafiğe kapatıldı. MUSKİ ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...