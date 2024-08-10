Bodrum'da su kesintisi: Tankerle su taşınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor. Vatandaşlar kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

Bodrum'da su kesintisi: Tankerle su taşınıyor

İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.

'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı. Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

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