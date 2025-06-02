Bodrum'da su sorunu: Mahalleli çözüm bekliyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da su sorunu aşılamadı. Mağdur olduğunu söyleyen vatandaşlar, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi binasına giderek dilekçe verdi.
Muğla'da ramazan ayından bu yana yaşanan su sorunu çözülemedi.
Çırkan Mahallesi'nde yaşayan 20 kişi, yaklaşık üç aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.
3 bin lira karşılığında tankerlerle su getirip ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten mağdurlar, sabah saatlerinde sorunlarına çözüm bulunması için MUSKİ Bodrum Hizmet Binası'na geldi.
Susuz kaldıkları için hijyen ve sağlık sorunları yaşadıklarını ifade eden mahalleli, sıkıntılarını dile getiren dilekçe vererek, çözüm bulunmasını istedi.
"BAYRAMDA MİSAFİR GELECEK 'GELMEYİN' DİYORUM"
Suları akmadığı için evlerine misafir bile davet edemediklerini belirten Azime Akar, "Bayramda misafir gelecek. 'Gelmeyin' diyorum. Çocuklarım bir haftadır duş alamadı." diye konuştu.
"Formalarını yıkayamadım, o halde okula gittiler." diyen Akar, "Böyle giderse bitleneceğiz. Çok zor durumdayız. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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