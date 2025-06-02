Bodrum'da su sorunu: Mahalleli çözüm bekliyor

Susuz kaldıkları için hijyen ve sağlık sorunları yaşadıklarını ifade eden mahalleli, sıkıntılarını dile getiren dilekçe vererek, çözüm bulunmasını istedi.

"BAYRAMDA MİSAFİR GELECEK 'GELMEYİN' DİYORUM"



Suları akmadığı için evlerine misafir bile davet edemediklerini belirten Azime Akar, "Bayramda misafir gelecek. 'Gelmeyin' diyorum. Çocuklarım bir haftadır duş alamadı." diye konuştu.

"Formalarını yıkayamadım, o halde okula gittiler." diyen Akar, "Böyle giderse bitleneceğiz. Çok zor durumdayız. Bir an önce sorunumuza çözüm bulunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.