Bodrum'da suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
10.11.2025 11:24
İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli yedi şehirde silahlı suç örgütü operasyonu yapıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu satmak ve iş yeri kurşunlama suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum merkezli İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'de şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Evlerdeki aramalarda ruhsatsız dört tabanca ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alınıp, Bodrum'a getirildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.