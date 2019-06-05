Muğla Bodrum'da bir sürat teknesi, gazetecileri taşıyan tekneye çarptı.
Olay dün akşam Göltürkbükü açıklarında meydana geldi. Muhabirler Cenker Tezel, Metehan Ekşi ve Onur Aydın, tatilcilerle ilgili haber yapmak için denize açıldı.
O sırada bir otele ait sürat teknesi, gazetecilerin bulunduğu tekneye çarptı. Muhabirler çarpışma sırasında denize atladı. Üçü de hafif yaralandı.
Kaptan Osman Demirkoz ise ayağından yaralandı. Ameliyata alınan kaptanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sürat teknesini kullanan A.S. ise gözaltına alındı.