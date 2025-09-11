Bodrum’da sürüklenen motoryat, kayalıklara çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu "Queen" isimli motoryat, kayalıklara çarptı.

Yalıkavak açıklarında, dün akşam saatlerinde motor arızası nedeniyle sürüklenen 'Queen' isimli motoryat kayalıklara çarptı.

Motoryattakilerin yardım isteği üzerine, bölgeye sahil güvenlik ve Bölge Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İçinde bulunan 2 kişinin tahliye edildiği 22 metre uzunluğundaki motoryat için kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi. 

