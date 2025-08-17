Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde dört kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde dört kişi bulunan yedi metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.