Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum'da bir tekne arıza yaptı. Makine arızası yapıp sürüklenen tekne, ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapması sonrası sürüklenen ve içinde dört kişi bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görecek Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde dört kişi bulunan yedi metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...