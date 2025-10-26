Bodrum’da sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Bodrum’da sürüklenen tekne kurtarıldı

Bodrum Kalesi açıklarında bugün öğle saatlerinde 14 metre uzunluğundaki bir makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.

İçinde 4 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bodrum Kalesi önlerine yanaştırıldı

