Bodrum’da sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 kişinin bulunduğu tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.
Bodrum Kalesi açıklarında bugün öğle saatlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 4 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Bodrum Kalesi önlerine yanaştırıldı
